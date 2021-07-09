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أخبار البلد

تضامن أنثوي للنهوض بنساء المنطقة|مايا مرسي تلتقى وزيرة شؤون المرأة في أفغانستان

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بـ حسينة صافي وزيرة شؤون المرأة في أفغانستان.

 

 جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت  في العاصمة الإدارية بالقاهرة في الفترة من ٦-٨ يوليو ٢٠٢١. 


رحبت الدكتورة مايا مرسي بـ حسينة في مصر، داعية دولة أفغانستان  للانضمام الي منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

 مشيرة إلى أنه في هذا الوقت من التاريخ لابد أن نتضامن كنساء في المنطقة للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتنا الإسلامية.

 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي أنه قد حدثت طفرة في حقوق المرأة المصرية في السنوات القليلة الماضية في ضوء دعم القيادة السياسية لها ومساندة حصول المرأة علي حقوقها، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية عامل أساسي في التقدم في ملف تمكين المرأة.

 
وأشارت “مرسي” إلي أن الرئيس عبد  الفتاح السيسي وجه بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في «منظمة تنمية المرأة»، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

 
وأعربت حسينة صافي وزيرة شؤون المرأة في أفغانستان عن سعادتها بالتواجد في مصر مع شقيقاتها من الدول الإسلامية، وتقدمت بالشكر إلى مصر نيابة عن أفغانستان حكومة وشعبًا بشكل عام ونساء أفغانستان بشكل خاص  علي هذه الدعوة الكريمة وكرم الضيافة والترحاب الذي وجدنه في مصر,

 
وأشارت إلي الحاجة إلى معرفة كيفية التعامل ما بعد كوفيد-١٩ ، مضيفة إلى أهمية دعم ملف المرأة المسلمة مؤكدة علي ضرورة التنسيق بين النساء في الدول الإسلامية وعلى التعاون الإقليمي والدولي ، و إلي ضرورة العمل علي تبادل التجارب والبناء عليها.

 
ولفتت “لدينا نساء  في المجتمعات الإسلامية متميزات في كافة المجالات ، فالنساء المسلمات قمن بالكثير خلال التاريخ ، وهن قادرات علي صنع تغيير في مجتماعتنا”.

 
وأكدت أن الرئيس الأفغاني داعم قوي للمرأة علي جميع الأصعدة وقام بالعديد من المبادرات لأول مرة في تاريخ أفغانستان.

 

مشيرة إلى أن المرأة الأفغانية مستمرة في كفاحها من أجل التخلص من العادات والأفكار السلبية عن المرأة المتبقية من العهود السابقة.

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مايا مرسي الدكتورة مايا مرسى المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة رئيسة المجلس القومي للمرأة

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