مواصفات و أسعار بي واي دي موديلات 2021 - 2022 ..صور

تعتبر النسخة بي واي دي F3 واحدة من اكثر السيارات تأثيرًا داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، و تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات لـ موديلات 2021 و 2022، بالإضافة إلى باقة من مواصفات الامن و السلامة، مع كماليات اخرى تتعلق بالتصميم الخارجي.

محرك السيارة بي واي دي F3

تستمد السيارة بي واي دي F3 قوتها من محرك 4 سليندر، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 108 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات ينقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 12.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

الشكل الخارجي للسيارة بي واي دي F3

دعمت السيارة بي واي دي F3 بعجلات رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل عبر تقنية LEDLIGHT، و مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، و شبكات امامية سوداء مع نواكل لامعة، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، أما عن الابعاد الهيكلية الخاصة بـ السيارة بي واي دي F3 فدرت نسبة الطول نحو 4533 مم، و عرض يبلغ 1705 مم، و ارتفاع يقدر بـ 1490 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع إلى 360 لتر.

وسائل الامن و السلامة للسيارة بي واي دي F3

زودت السيارة بي واي دي F3 بعدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بحماية قائد السيارة و المقاعد الامامية، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، و عجلة قيادة باور ستيرينج، و نظام ايموبليزر للحماية من السرقات، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و 4 زجاج كهربائي، و قفل مركزي للأبواب.

أسعار بي واي دي داخل السوق المصري لـ موديلات 2021 - 2022

- بي واي دي موديل 2021 مانيوال 1500 سي سي بسعر 174 ألف جنيه.

- بي واي دي موديل 2022 مانيوال 1500 سي سي بسعر 177 ألف جنيه.