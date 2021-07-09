مصرع سائق فى تصادم قطار بتوك توك بقها فى القليوبية

إصطدم قطار بتوك توك على مزلقان زكى دائرة قسم شرطة قها فى القليوبية واسفر الحادث عن مصرع قائد التوك توك وتم نقلة الى مستشفى طوخ المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى قسم شرطة قها فى القليوبية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم قطار بتوك توك على مزلقان زكى دائرة القسم وتم اخطار مدير امن القليوبية انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة انه أثناء غلق المزلقان بقها لقدوم القطار قام السائق المتوفى بمحاول العبور فصدمة القطار ولقى مصرعة فى الحال وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى المدارس، حيث تبين أنها لطالب لقى مصرعه أثناء محاولته سرقة عقار بجوار أحد المدارس.

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم، وأمكن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه (طالب، ومقيم بدائرة القسم) .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم الحداد أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفـى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها.

وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل ، كما أمكن تحديد مرافقى المتوفـى وتبين أنهم ( 3 أشخاص) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبها أمرت نيابة مركز قليوب فى القليوبية بحبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات اليوم بتهمة قتل والدها عامل خردة بقرية بلقس دائرة المركز بسبب سوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى حيث انتظرت استغراقه في النوم وخنقته بحزام ملابس من القماش حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأدلت المتهمة بإعترافات تفصيلية في التحقيقات وقالت إنه بعد وفاة والدتها في شهر يناير الماضى إثر معاناتها من أمراض مزمنة بالصدر وعدم اهتمام والدها بها وبأشقائها حيث تزوج والدها من سيدة أخرى منذ شهر تقريًا أساء معاملتها وأشقائها ما دفعها للتفكير في التخلص منه.

وأضافت أنها انتظرت خلوده والأسرة للنوم تسللت لغرفته فجرا وقامت بخنقه باستخدام حزام ملابس من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الجريمة.