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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني كمال ينضم إلى مسرحية «ألمظ وسي عبده»

هاني كمال
هاني كمال

انضم الفنان هاني كمال إلى أسرة مسرحية "ألمظ وسي عبده" ليقدم خلال العمل أحد الأدوار الرئيسية خلال الموسم الثاني المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة بمدينة الإسكندرية.
 

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

خاص| وائل الفشني: شعرت أن تجسيد شخصية عبده الحامولي بـ"ألمظ وسي عبده" كبير عليّ

مازن الغرباوي: مسرحية ألمظ وسي عبده مرجع تاريخي مضمون.. فيديو

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.


الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

وزارة الثقافة البيت الفني للفنون الشعبية الفنان هاني البيت الفنى الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مسرحية ألمظ وسي عبده ألمظ وسي عبده مدينة الإسكندرية عبده الحامولي محمد هاشم

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