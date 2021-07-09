عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافتك كتابك تتصدر مؤشرات القياس الأعلى رواجًا ومبيعًا بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

صرح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه استمرارا لتواصل النجاح المبهر لمبادرة ثقافتك كتابك التي انطلقت فعالياتها بمعرض الكتاب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمبادرة من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك تشجيعا للاطلاع واقتناء الكتب بأسعار تبدأ من جنيه حتى 20 جنيه بما يساهم في تحقيق احد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لبناء الإنسان وتنمية الوعى والمعرفة، حيث حققت هيئة الكتاب المشاركة بجناح داخل المبادرة أعلى مؤشرات القياس مبيعا ورواجا حيث بلغت عدد النسخ المباعة من قبل الهيئة بثامن أيام المعرض بالمبادرة 7657 نسخة   ليصل بالعدد الإجمالي لمبيعات الهيئة إلى 52 ألف نسخة.

 وأضاف بأن هذا الرقم المتميز مقارنة بالتحديات الصعبة التي نواجهها، ساهمت في تحقيقه القرارات التي وجهت بها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمتمثلة في حرصها ألا تزيد أسعار الكتب بالمبادرة عن 20 جنيها، فضلا عن تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما اسهم في الاقبال الجماهيرى المطرد الذي يشهده المعرض يوما بعد يوم. 
يذكر أن  قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار بجناح الهيئة شملت كتب " شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الاندلس،فئران ورجال ورسالة الغفران .
جدير بالذكر أن مبادرة "ثقافتك كتابك"، تم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع ١١ ناشراً، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب ٢٠ جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.
يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D  .

الدكتور هيثم الحاج علي الهيئة المصرية العامة للكتاب ثقافتك كتابك مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة ايناس عبد الدايم

ترشيحاتنا

دعوة عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي بشأن النزاع في أفغانستان

سلامة: القانون الدولي يدعم مصر بشأن سد النهضة

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي المغلق

متروحش المكتب.. بطاقة التموين الجديدة هتوصلك البيت

وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن إنذار للمجتمع الدولي

الشيوخ كفروني.. البلوجر هبة مبروك تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

وزير التعليم يكشف مفاجأة: طلاب الثانوية العامة اشتروا إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

إخماد حريق في مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

باللغة العربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ