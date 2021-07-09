باقة 200 ألف ريال| أبرز 5 سيارات SUV في السعودية.. صور

حققت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV، جماهيرية كبيرة داخل الأسواق العالمية و العربية، نسبة إلى تصميمها الكبير نسبيًا و اسلوبها الرياضي و الذي يتناسب مع الطرق الوعرة، إلى جانب مساحتها الداخلية الواسعة و التي تتسم بالرحابة، باختلاف الاطلالة الخاصة بكل علامة تجارية، و التجهيزات الداخلية و الخارجية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات رياضية متعددة الاستخدامات SUV، ضمن باقة الـ 200 ألف جنيه داخل السوق السعودي.

1 – فولفو XC 40 موديل 2021

تستمد فولفو XC 40 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يرسل قوة قدرها 245 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 خلال 6.5 ثانية.

و تقدم السيارة فولفو XC 40 موديل 2021 في السعودية بقيمة تبدأ من 195 ألف ريال سعودي.

2 – انفينيتي QX70 موديل 2021

زودت انفينيتي QX70 موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 329 حصان، و 360 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي تتكون من 7 سرعات، بينما تنطلق من وضع الثبات حتى تصل إلى 100 كم، خلال فترة زمنية قدرها 6.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة انفينيتي QX70 موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXE SENSORY 2021محرك 3700 CC بسعر 205,700 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LIMITED 2021 محرك 3700 CC بسعر 225,500 ريال.

3 – كاديلاك XT5 موديل 2021

تحتوي السيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 على محرك بسعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 237 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 8 ثوان، مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كم في الساعة، بالإضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، بقوة 310 حصان، عزم اقصى للدوران يقدر بـ 366 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تقدر سرعاتها القصوى نحو 220 كم/ساعة.

أسعار السيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل AWD STANDARD 2021 محرك 3600 CCبسعر 196,680 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 213,950 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM LUXURY 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 242 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل AWD SPORT 2021 محرك 3600 CC بسعر 282,150 ريال.

4 – لكزس RX موديل 2021

حصلت السيارة لكزس RX موديل 2021 على محرك V6 سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 295 حصان، و 362 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، إلى جانب نسخة اخرى تنتج قوة قدرها 308 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن/متر.

أسعار السيارة لكزس RX موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANT 2021 350 محرك 3500 CC بسعر 231,924 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EXCELLENCE 2021 محرك 3500 CC بسعر 266,805 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل H PREMIER 2021 450 محرك 3500 CC بسعر 274,544 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل F-SPORT 2021 محرك 3500 CC بسعر 287,133 ريال.

5 – بي ام دابليو X3 موديل 2021

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 248 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.3 ثانية، و تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4.708 مم، و عرض يبلغ 1.891 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر.

و يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 في السعودية بقيمة قدرها 365.650 ريال سعودي.