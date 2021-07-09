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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالأبيض.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربينى

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة أنيقة،  حيث ارتدت فستان طويل فضفاض باللون الابيض كشف عن رشاقتها،  وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البني، منحها مظهرا جذابا.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة التي كشفت عن جمالها.
 

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تذكرت والدتها الراحلة في ذكرى ميلادها بكلمات مؤثرة .

 

ونشرت  رضوى الشربينى صورة تجمعها بوالدتها  وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت الشربيني علي الصورة قائلة : زى النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك…زى النهارده كنت بقولك كل سنه و انتى أجدع وأحن و اطيب أم فى الدنيا…زى النهارده كنت بدعى ربنا انه يخليكى لينا و مايحرمناش منك…و النهارده أول مره هقولك عيدك فى الجنه يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن واطيب ام لحد ما أموت…ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه…ويصبرنا على فراقك.

 

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة مؤثرة لوالدتها  في مناسبة عيد الام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت: " أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش إيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تدعيلى".

 

وتابعت رضوى الشربينى : "أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله".

 

و رحلت السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، ويستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

رضوي الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني بالابيض أحدث ظهور اللون الابيض

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