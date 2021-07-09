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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتى الجمهورية: يجوز ذبح الأضحية داخل مصر والمضحى خارج مصر

صدى البلد

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن حكم ذبح الأضحية داخل مصر والمضحى خارج مصر.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه يجوز  ذبح الأضحية داخل مصر ومستحب حتى لو المضحى خارج البلاد، وذلك قياسا على أمر الزكاة والصدقات فى هذا الشأن.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة تبدأ من ليلة رؤية هلال الشهر.

وأضاف علام  أن العشر الأوائل من ذى الحجة، أيام عظيمة والله أقسم بها.

وكشف المفتى، أن رؤية هلال شهر ذى الحجة يرتبط بتحديد الحج لذلك نبنى قرار تحديد بداية الشهر على السعودية لأنها بلد المناسك.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان عقب عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إنه تقرر أن "يوم غد السبت الموافق 10 / 7 / 2021، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.


مفتي الجمهورية يطرح مشروعا قوميا لصكوك الأضاحي لسد حاجة الفقراء على مدار العام


وقدم  شوقي علام مفتي الجمهورية، مقترحًا بإنشاء مشروع قومي لصكوك الأضاحي يقوم على إيجاد قدر كبير من التشجيع لشراء الصكوك من خلال مؤسسة، بحيث يستطيع المضحي أن يذبح بنفسه من خلال هذه المؤسسة، أو يوكلها في الذبح من خلال الصك، وفي حالة الإنابة تبدأ تسهيلات ومرونة العقل الفقهي لتوسعة الاستفادة من هذا الصك، ووضع خطة من خلال قاعدة بيانات للفقراء يمكن توزيع الذبائح عليهم طوال العام على مستوى الجمهورية، وليس فقط أيام العيد.


واقترح إمكانية أن يكون هناك أيضًا مشروع ملحق لتربية الأضاحي قبل الذبح بدلًا من الاستيراد؛ وذلك في نطاق مؤسسي بحيث تصبح آلية التنفيذ ممكنة لهذا المشروع القومي بدايةً من تربية الأضحية، ثم الصك، ثم الذبح والتوزيع، فتصبح عملية محلية وإنتاجًا مصريًّا خالصًا لصالح المصريين.

ذبح الأضحية حكم ذبح الأضحية مفتى الجمهورية حكم ذبح الأضحية داخل مصر شوقي علام

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