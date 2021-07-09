جيرارد بيكيه يقضى عطلة رومانسية مع شاكيرا.. صورة

يقضى جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة الإسبانى، إجازته الصيفية مع صديقته النجمة العالمية "شاكيرا" ، ونشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "ايام العطلة".



طالب جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة، بتغيير نظام ركلات الترجيح في بطولات كرة القدم، وذلك بعد خروج منتخب إسبانيا من كأس أمم أوروبا مساء أمس.



وكتب بيكيه عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ليس من قبيل المصادفة أن نرى في الكثير من ركلات الترجيح في يورو وكذلك في كوبا أمريكا، أن المنتخب الذي يسدد أولًا هو من يفوز".



وأضاف: "الإحصائيات تقول إن من يسدد أولًا يمتلك فرصًا أكبر، في رأيي ليس من العدل أن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد من سيسدد أولًا".



يذكر ان شاكيرا التقت صديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذى ضم العديد من لاعبى كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى فى الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين.



وكشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، فإن شاكيرا تخاف من فكرة الزواج من بيكيه، حيث قالت خلال مقابلة تليفزيونية لها ببرنامج "60 دقيقة" "أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته".