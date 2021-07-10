موجود فى 100 دولة ... وزيرة الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور دلتا فى مصر

كشفت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن مصر من المقرر ان تستقبل جرعات من لقاح استرازينكا بالاضافة للقاح جونسون آند جونسوان ، بالاضافة إلى إجمالى 2 مليون جرعة من لقاح فايزر وذلك خلال أيام ..

وأوضحت " زايد " ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن التتبع الجينى لم يكشف فى الوقت الحالى عن وجود متحور دلتا فى مصر وليس معنى هذا عدم وصوله البلاد خاصة انه انتشر فى أكثر من 100 دولة حول العالم مؤكدة أن مصر تتخذ كافة احتياطاتها الطبية بهذا الشأن .

وأشارت إلى أن استقبال اللقاحات لأول مرة تظل لمدة فى فترة الاجراءات والتحليل للتأكد من الأمان ، لافتة إلى أن هدف الدولة المصرية تطعيم كافة العاملين التربية والتعليم والعالى لعودة العام الدراسى بشكل كامل مؤكدة ان الوضع الآمن فى مصر سواء فى اصابات ووفيات كورونا والتى تسجل معدلات منخفضة مقارنة ب العام الماضى .

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد التقت اليوم الجمعة ب مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الفريق أول "توت جلواك"، وذلك في ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور سفير مصر لدى (چوبا)، السفير د. محمد قدح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وهنأت الدكتورة هالة زايد الفريق أول "توت جلواك" بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب السودان ومرور ١٠ سنوات على الاستقلال.

ومن جانبه وجه الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان، معربًا عن تقديره الكامل لذلك الدعم المستمر والدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم القطاع الصحي بدولة جنوب السودان من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية فضلًا عن القوافل الطبية العلاجية بشكل مستمر.