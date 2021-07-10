تحديث جديد لـ واتساب يقدم ميزة خرافية لمستخدمي أندرويد

أفاد تقرير نشره موقع WABetaInfo، بأن التحديث القادم من واتساب WhatsApp، سيعطي مستخدمي التطبيق مزيدا من التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" التقني، فإن ميزة واتساب المستقبلية المتعلقة بجودة الصور ومقاطع الفيديو، قيد التطوير في الوقت الحالي للإصدار الخاص من التطبيق على هواتف أندرويد.

واتساب يتيح لك إرسال الصور ومقاطع الفيديو بأفضل جودة



ومن المفترض أن تقدم ميزة واتساب لمستخدمي على الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ثلاث خيارات للجودة عند إرسال الصور والفيديو، وهي:

لقطة شاشة لميزة واتساب الجديدة

1. تلقائي: يكتشف التطبيق ما هي أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو والصور.

2. أفضل جودة: يرسل التطبيق دائمًا الفيديو والصور باستخدام أفضل جودة متاحة.

3. موفر البيانات: عند تمكين موفر البيانات في إعدادات أندرويد، يضغط التطبيق مقاطع الفيديو والصور قبل إرسالها.

وبمجرد طرح ميزة إرسال الوسائط بجودة أفضل، فقد تسمح الخاصية بفرض ضغط أكبر على الوسائط المرسلة عبر تطبيق التراسل، مما قد يساعد المستخدمين على إرسال مقاطع الفيديو بسلاسة دون القلق على نفاذ باقة الإنترنت.

ويتضمن تقليل مقدار الضغط لضمان إرسال الصور أو الفيديو بأعلى جودة ممكنة على واتساب، وتغيير امتداد الملف وإرساله كمستند بدلا من صورة أو مقطع فيديو.

واتساب يعمل على ميزة أخرى تتعلق بالصور ومقاطع الفيديو

يختبر واتساب WhatsApp، ميزة الصور المختفية على الإصدار التجريبي من التطبيق على هواتف أندرويد، والتي تُعرف باسم "العرض مرة واحدة View Once""العرض مرة واحدة View Once"، وتأتي الوظيفة الجديدة من ضمن مزايا الخصوصية ولكن هذه المرة تتعلق بالصور ومقاطع الفيديو المتبادلة على المنصة.

وتتشابه ميزة واتساب الجديدة المسماة "العرض مرة واحدة"، لكيفية عمل ميزة الوسائط المنتهية الصلاحية في تطبيقى إنستجرام و سناب شات، حيث ستختفي ملفات الوسائط بمجرد تفعيل الخاصية، بعد أن يفتحها المتلقي ويترك الدردشة.

وتكشف لقطات الشاشة التي شاركها موقع WaBetaInfo، أن مستخدمي واتساب، سيكونون قادرين على إرسال صور مختفية بمجرد اختيار الصور أو الفيديوهات من تطبيق المعرض، وبمجرد اختيارها سيتمكن الطرف الآخر مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري لمرة واحدة فقط، وسيقوم النظام الأساسي للخدمة بحذفها بعد مشاهدتها.