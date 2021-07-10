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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة وغناء على الشاطئ.. الفيديو الاول من حفل زفاف عمرو سلامة فى الجونة

عمرو سلامة وزوجته
عمرو سلامة وزوجته

نشر برنامج ارب وود عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف المخرج عمرو سلامة والذى أقيم مساء أمس بالجونة . 

 

وظهر عمرو سلامة وزوجته فى الفيديو وهو يقبل زوجته يغنيان خلال حفل الزفاف الذى أقيم على الشاطى .

 

 

وكان قد نشر المخرج عمرو سلامة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة من حفل زفافه ، والذى أقيم بالجونة مساء أمس .


وعلق عمرو سلامة على الصورة قائلاً : "مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها "حتى تحترق النجوم" فردت في رومانسية مفرطة "وحتى البيبس ماخدتش بق" لتكون جملة ملخصة لعلاقتنا نبدأ بها فرحنا، أنا و"ماكي" أو مروة البرماوي مهندسة الديكور السينمائية، فرحنا المتواضع الذي شرفنا فيه بحضور بعض الأصدقاء المقربين ليكون بداية لحياة جديدة وأسرة جديدة سعيد بدعواتكم".
 

وكان قد أعلن الكاتب والسيناريست عمرو سلامة، عن كتب كتابه في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط.

 

وكتب عمرو سلامة، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “أنا وماكي كتبنا الكتاب في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين”.

 

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن زوجة عمرو سلامة من خلال الأسطر التالية :



ماكي، اسمها هو “مروة البرماوي”.


مهندسة ديكور سينمائية.


درست في المعهد العالي للسينما قسم (ديكور).


شاركت في كل من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، و"عندما يكتمل القمر ج2"، وغيرها من الأعمال.
 

يذكر أن عمرو سلامة، استطاع أن يقدم رواية "ما وراء الطبيعة" الخاصة بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تحمل نفس الاسم.

 

وتصدرالمسلسل الذي أخرجه عمرو سلامة، تريند جوجل؛ بعد عرض العمل بأيام قليلة، وحتى بعد انتهاء عام 2020.

 

ودخل مسلسل "ما وراء الطبيعة" أيضا، ضمن قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" خلال العام الماضي، محتلا المركز العاشر.


وكشفت شبكة نتفليكس، فى بيانٍ لها مؤخرا، معلومات شيقة من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذي طُرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر.

 

عمرو سلامة حفل زفاف الجونة مروة البرماوي معهد السينما

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