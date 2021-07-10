الجزائر.. مقتل 14 شخصًا في حادث سير بمدينة قسنطينة

أعلنت السلطات الوطنية في الجزائر مساء الجمعة مقتل 14 شخصًا في حادث سير بولاية قسنطينة شمال شرق الجزائر.

وقال الدرك الوطني في الجزائر إن الحادث المميت أسفر عن إصابة 13 شخصًا، مشيرًا إلى أن الحادث نجم عن اصطدام افلة لنقل المسافرين، وشاحنة نقل بضائع خلف تسعة قتلى، في ولاية قسنطينة شمال شرقي البلاد،

وجاء في بيان الحماية المدنية، أنه "في حدود الساعة 19 و47د من مساء هذا اليوم، تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة، بالطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى واد ورزق ب/ زيغود يوسف، بعد حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة".

يذكر أن الجزائر سجلت انخفاضا، في حوادث المرور سنة 2020، نظرا لإجراءات الحجر الصحي حيث سجل 18949 حادث مرور، توفي فيه 2844 شخص، بمؤشر وفيات منخفض ب 13، 16 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وفي 2019 بلغت حصيلة الحوادث المرورية 3.275 قتيلاً و31 ألفاً وعشرة جرحى، بحسب المندوبية الوطنية للسلامة على الطرق في الجزائر.