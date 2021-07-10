انطلاق مهرجان المناطيد الأوروبي السنوي فى كاتالونيا



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد انطلاق مهرجان المناطيد الأوروبي السنوي على قدم وساق في إيغوالادا في كاتالونيا.

عادة ما يكون الحدث هو أكبر تجمع لمناطيد الهواء الساخن في إسبانيا، ولكن هذا العام، وبسبب كوفيد-19، يقام بعدد أقل من المشاركين وبمدة أقصر.

يذكر أن الشرطة الإسبانيةألقت مؤخرأ القبض على شخصين بتهمة القتل والتحريض على الهجرة غير المصرح بها.



وأوضحت الشرطة - في بيان، أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية الأربعاء الماضى - أنه تم توجيه التهم للمشتبه بهما على خلفية مسئوليتهما المزعومة عن مصرع أكثر من 20 مهاجرًا غرقًا، خلال محاولتهم عبور المحيط الأطلنطي الشهر الماضي، للوصول إلى جزر الكناري ذاتية الحكم التابعة لإسبانيا.



وأشارت الشرطة إلى أن من بين الملقى القبض عليهما، شخص يشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر، وقبطان المركب المشتبه به والذي وصلت إليه خدمة الإنقاذ الإسبانية في 30 يونيو الماضي، أي بعد 13 يومًا بعد أن تقطع بها السبل في المحيط.



وتعتقد الشرطة أن ما بين 52 إلى 60 شخصًا كانوا على متن المركب عند مغادرتها من بلدة "الداخلة" الساحلية بمنطقة الصحراء الغربية شمالي إفريقيا، غير أن فرق الإنقاذ لم تعثر إلا على 29 شخصًا.