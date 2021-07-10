بسبب عمليات التجميل.. سعاد عبد الله فى مرمى النيران

تصدرت الفنان سعاد عبد الله مؤشرات البحث فى دول الخليج ، وذلك عقب ظهورها الأخير مع الممثلة ملاك الخليجية .

وواجهت الفنانة سعاد عبد الله بعض الانتقادات بسبب زعم عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى ان تغيير ملامحها يعود لـ لجوئها الى عمليات التجميل.

محبى الفنانة سعاد عبد الله نفوا قيامها بعمليات تجميل ، مؤكدين ان إطلالتها جاءت مختلفة بسبب أستخدان فلتر من المعتاد أستخدامه فى مواقع التواصل الإجتماعى .

سعاد عبد الله فى سطور :

سعاد عبد الله من مواليد 2 سبتمبر 1950 وتعد من أبرز الفنانات في الخليج، برزت في الأعمال الكوميدية التلفزيونية والمسرحية. وبالإضافة لكونها ممثلة، فلها مقدرة على أداء الأغاني، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي والفنان السوري دريد لحام، وأيضًا أصدرت أغنية بعنوان «مكاري» في نهاية السبعينيات بمشاركة الفنانة باسمة حمادة ولمياء حمادة، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية والرياضية. كما أنها وخلال مشوارها الفني قامت بكتابة فكرة أكثر من عمل فني شاركت به، ومنها مسلسلات الرماد، ودار الزمن.



بدأت سعاد عبد الله مشوارها في العام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان «ديوانية التلفزيون».

ثم بدأت سعاد عبد الله التمثيل في مجال المسرح عام 1964 مع فرقة المسرح الكويتي من خلال مسرحية حظها يكسر الصخر من تأليف وإخراج محمد النشمي، وفي عام 1965 مثلت مع ذات الفرقة بمسرحية بغيتها طرب صارت نشب من تأليف محمد النشمي أيضًا وإخراج ثامر السيار.

واستمر تعاون سعاد عبد الله مع «فرقة المسرح الكويتي» حيث قدمت مسرحيات السدرة وقاضي إشبيلية. انتقلت بعد ذلك إلى فرقة المسرح العربي وشاركت في مسرحيتي إغنم زمانك و30 يوم حب، كما مثلت مع «مسرح الخليج» مجموعة من المسرحيات منها عنده شهادة، الحاجز، الله يا الدنيا، عريس لبنت السلطان، الحامي والحرامي، كما قامت بتقديم مسرحيات مع فرق أخرى، ومنها: علي جناح التبريزي، على هامان يا فرعون، وعزوبي السالمية.

كما قدمت سعاد عبد الله العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية ما بين مسلسلات ومسرحيات وبرامج وفوازير وسهرات تلفزيونية وأوبريتات ومسلسلات إذاعية خلال مسيرتها الفنية.

وهي سعاد عبد الله فنانة خليجية تقدم برامج فوازير ومسابقات، حيث قدمت برنامج مسابقات رمضان شاركها فيه الفنان عبد الحسين عبد الرضا وحمل اسم أمثال وغطاوي وذلك بأسلوب خليجي. ومنذ بداية تسعينات القرن العشرين اتجهت للأعمال الدرامية ذات الطابع التراجيد