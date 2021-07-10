عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب عمليات التجميل.. سعاد عبد الله فى مرمى النيران

سعاد عبدالله
سعاد عبدالله

تصدرت الفنان سعاد عبد الله مؤشرات البحث فى دول الخليج ، وذلك عقب ظهورها الأخير مع الممثلة ملاك الخليجية .

 

وواجهت الفنانة سعاد عبد الله  بعض الانتقادات بسبب زعم  عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى ان   تغيير ملامحها يعود لـ لجوئها الى عمليات التجميل.

 

محبى الفنانة سعاد عبد الله نفوا قيامها بعمليات تجميل ، مؤكدين ان إطلالتها جاءت مختلفة بسبب أستخدان فلتر من المعتاد أستخدامه فى مواقع التواصل الإجتماعى . 

 

سعاد عبد الله فى سطور :

 

سعاد عبد الله من مواليد 2 سبتمبر 1950 وتعد من أبرز الفنانات في الخليج، برزت في الأعمال الكوميدية التلفزيونية والمسرحية. وبالإضافة لكونها ممثلة، فلها مقدرة على أداء الأغاني، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي والفنان السوري دريد لحام، وأيضًا أصدرت أغنية بعنوان «مكاري» في نهاية السبعينيات بمشاركة الفنانة باسمة حمادة ولمياء حمادة، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية والرياضية. كما أنها وخلال مشوارها الفني قامت بكتابة فكرة أكثر من عمل فني شاركت به، ومنها مسلسلات الرماد، ودار الزمن.


بدأت  سعاد عبد الله مشوارها في العام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان «ديوانية التلفزيون».

 

 ثم بدأت سعاد عبد الله التمثيل  في مجال المسرح عام 1964 مع فرقة المسرح الكويتي من خلال مسرحية حظها يكسر الصخر من تأليف وإخراج محمد النشمي، وفي عام 1965 مثلت مع ذات الفرقة بمسرحية بغيتها طرب صارت نشب من تأليف محمد النشمي أيضًا وإخراج ثامر السيار.

 

 واستمر تعاون سعاد عبد الله  مع «فرقة المسرح الكويتي» حيث قدمت مسرحيات السدرة وقاضي إشبيلية. انتقلت بعد ذلك إلى فرقة المسرح العربي وشاركت في مسرحيتي إغنم زمانك و30 يوم حب، كما مثلت مع «مسرح الخليج» مجموعة من المسرحيات منها عنده شهادة، الحاجز، الله يا الدنيا، عريس لبنت السلطان، الحامي والحرامي، كما قامت بتقديم مسرحيات مع فرق أخرى، ومنها: علي جناح التبريزي، على هامان يا فرعون، وعزوبي السالمية.

 

 كما قدمت سعاد عبد الله  العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية ما بين مسلسلات ومسرحيات وبرامج وفوازير وسهرات تلفزيونية وأوبريتات ومسلسلات إذاعية خلال مسيرتها الفنية.

 

 وهي سعاد عبد الله  فنانة خليجية تقدم برامج فوازير ومسابقات، حيث قدمت برنامج مسابقات رمضان شاركها فيه الفنان عبد الحسين عبد الرضا وحمل اسم أمثال وغطاوي وذلك بأسلوب خليجي. ومنذ بداية تسعينات القرن العشرين اتجهت للأعمال الدرامية ذات الطابع التراجيد

 

 

سعاد عبد الله دول الخليج عمليات التجميل فلتر ملاك الكويتية

ترشيحاتنا

كايزر تشيفز: لدينا لاعبون وجهاز فني على أعلى مستوى، ولا يُمكن الاستهانة بنا

فلوريدا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار برج ميامي

عمليات التعليم تتابع نقل صناديق اسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى اللجان

احترس من أعطال "رادياتير" السيارة .. أبرز النصائح لقائدي المركبات

يتجاوز سعرها المليون جنيه.. كافيار الروسية تطلق إصدارات فاخرة من هواتف هواوي لأول مرة

بفيديو كوميدي.. محمد هنيدي يستعيد ذكريات فيلم يا أنا يا خالتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتدليك.. 3 أماكن في الوجه تخلصك من صداع انتفاخات العين|صور

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ