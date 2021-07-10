يارا جبران : شخصيتي فى" ليه لا" غنية فنياً .. والعمل نافش قضية الكفالة بموضوعية

أكدت الفنانة يارا جبران ان شخصية بسنت التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل" ليه لا " ملئية بالجوانب والمواقف الانسانية .

وتابعت يارا جبران فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : ان كل شخصيات العمل ملئية بجوانب انسانية غنية ، كما ان العمل قدم فكرة كفالة الاطفال بشكل مختلف ، حيث طرح القضية بشكل حيادى وموضوعى .

واضافت يارا جبران : ان العمل طرح وجهات نظر المجتمع ككل ، سواء المؤيد أو المعارض للفكرة ،كما كشف العمل الاخطاء التى تقع فيها الام التى تكفل طفل ، ومدى المسؤولية التى تقع على عاتقها فى تلك اللحظة .

وتتضيف يارا جبران قائلة : ان العمل ناقش الامر بكثير من الموضوعية خاصة نظرة المجتمع الى هذا الامر .

لية لا :



تشارك يارا جبران فى بطولة مسلسل لية لا بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسّد الفنانة يارا جبران فى الأحداث شقيقة زوجة شقيق منة شلبي التى تلعب شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى “ صلاح ” .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، وقد تم عرضه على منصة اشاهد vip hلتى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .