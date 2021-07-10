عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارا جبران : شخصيتي فى" ليه لا" غنية فنياً .. والعمل نافش قضية الكفالة بموضوعية

يارا جبران
يارا جبران

أكدت الفنانة يارا جبران ان شخصية بسنت التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل" ليه لا " ملئية بالجوانب والمواقف الانسانية .

 

وتابعت يارا جبران فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : ان كل شخصيات العمل ملئية بجوانب انسانية غنية ، كما ان العمل قدم فكرة كفالة الاطفال بشكل مختلف ، حيث طرح القضية بشكل حيادى وموضوعى . 

 

واضافت يارا جبران : ان العمل طرح وجهات نظر المجتمع ككل ، سواء المؤيد أو المعارض للفكرة ،كما كشف العمل الاخطاء التى تقع فيها الام التى تكفل طفل ، ومدى المسؤولية التى تقع على عاتقها فى تلك اللحظة . 

 

وتتضيف يارا جبران قائلة : ان العمل ناقش الامر بكثير من الموضوعية خاصة نظرة المجتمع الى هذا الامر .

 

 

 

لية لا : 
 

تشارك يارا جبران فى بطولة مسلسل لية لا بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

وتجسّد الفنانة يارا جبران فى الأحداث شقيقة زوجة شقيق  منة شلبي التى تلعب  شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى “ صلاح ”  .

 

وتدور أحداث المسلسل فى  إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

 

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

 

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، وقد تم  عرضه على منصة اشاهد vip hلتى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

 

 

يارا جبران ليه لا منة شلبي كفالة الأطفال احمد حاتم

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. الجيش الأمريكي يختبر دواء يقاوم الشيخوخة

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

دعاء العشر من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصى بها النبي

بعد قرار الرئيس السيسي.. 10 معلومات لا تعرفها عن محور جيهان السادات .. صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتدليك.. 3 أماكن في الوجه تخلصك من صداع انتفاخات العين|صور

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ