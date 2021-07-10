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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. اللقطات الأولى من حفل المخرج عمرو سلامة فى الجونة .. سعاد عبد الله فى مرمى النيران ..ودور عمر الشريف فى كامبد ديفيد

عمرو سلامة وزوجته
عمرو سلامة وزوجته

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية،نستعرض ابرزهم فى التقارير التالية : 

 

قبلة وغناء على الشاطئ.. الفيديو الاول من حفل زفاف عمرو سلامة فى الجونة

 

 نشر برنامج ارب وود عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف المخرج عمرو سلامة والذى أقيم مساء أمس بالجونة .

 

وظهر عمرو سلامة وزوجته فى الفيديو وهو يقبل زوجته يغنيان خلال حفل الزفاف الذى أقيم على الشاطى .

 

بسبب عمليات التجميل.. سعاد عبد الله فى مرمى النيران

 

 تصدرت الفنان سعاد عبد الله مؤشرات البحث فى دول الخليج ، وذلك عقب ظهورها الأخير مع الممثلة ملاك الخليجية .

 

واجهت الفنانة سعاد عبد الله  بعض الانتقادات بسبب زعم  عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى ان   تغيير ملامحها يعود لـ لجوئها الى عمليات التجميل.

 

 

ياسمين عبد العزيز فى 24 ساعة فقط.. رقم دولي وراء شائعة تعذيبها خادمتها وإقامة ذهبية

 

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث جوجل بعد انتشار شائعات تفيد بتعذيبها خادمتها ، وحتى الان لايوجد اى بلاغ رسمى يفيد بأتهامها بتلك التهمة ، أو اقوال الى الخادمة التى يدعى انها تعرضت الى التعذيب .

 

وكتب أحمد العوضي، في تعليقه على الخبر المتداولبشا تعذيب ياسمين عبد العزيز للخادمة : «الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بيعتلولي ان الخبر ده بيتبعلهم من رقم دولي ... طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».

 

يارا جبران : شخصيتي فى" ليه لا" غنية فنياً .. والعمل نافش قضية الكفالة بموضوعية

 

 

أكدت الفنانة يارا جبران ان شخصية بسنت التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل" ليه لا " ملئية بالجوانب والمواقف الانسانية .

 

وتابعت يارا جبران فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : ان كل شخصيات العمل ملئية بجوانب انسانية غنية ، كما ان العمل قدم فكرة كفالة الاطفال بشكل مختلف ، حيث طرح القضية بشكل حيادى وموضوعى .

 

ذكرى وفاة لورنس العرب.. عمر الشريف مرسال السادات فى عملية السلام

 

يحل اليوم وفاة  الفنان العالمى عمر الشريف ، والذى يعد سفير الفن المصرى فى الخارج ، حيث أستطاع “ لورنس العرب ” كما كان يطلق عليه ، ان يحظى بشهرة عالمية ، بعد مشاركته فى عدد من الافلام الاجنية ، إذ تمكن من خلال مشواره الفنى من التنافس مع كبار الفنانين العالمين .

 

عمر الشريف كشف عن الدور الذى فى عملية السلام بين مصر وإسرائيل ، حيث اكد ان الرئيس الراحل أنور السادات تحدث معه هاتفياً ، قال له ان يسال من خلال معرفته ببعض اليهود المتواجدين فى الخارج عن رد فعلهم نحو عملية السلام .

 

 

نشرة الفن عمرو سلامة ياسمين عبد العزيز ليه لا يارا جبران

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