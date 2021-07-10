أهم الأخبار.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله..32 كلمة أوصى بها النبي

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها:

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

لأكثر من عقدين من الزمان، لم يكن لدى رجل بريطاني أدنى فكرة عن وجود اكتشاف أثري مخبأ أسفل حديقة منزله، يرجع عمره إلى القرن الثامن عشر.

دعاء العشر من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصى بها النبي

دعاء العشر من ذي الحجة يعد من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون مع دخول شهر ذي الحجة الهجري، والذي يبدأ غدا الأحد حيث أول أيام العشر من ذي الحجة، بما يوضح ضرورة الانتباه واغتنام فضل العشر الأوائل من ذي الحجة العظيم، قبل أن تمر سريعًا فتفوتك، ولعلها أكبر خسارة يمكن أن تصيب الإنسان، خاصة في ظل ما نعيشه من أزمة كورونا.

بعد قرار الرئيس السيسي.. 10 معلومات لا تعرفها عن محور جيهان السادات .. صور

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها ، وذلك من خلال منح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

يجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية لمتابعة بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم بالعاصمة وذلك بمدرسة عابدين الثانوية بنات ب ٤٧ شارع نوبار حى عابدين.

الحبس والغرامة للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بـ تأمين المبني ضد الحرائق

على مدار الأيام القليلة الماضية ، شهدت القاهرة احتراق العديد من العقارات، وعلى رأسها احتراق عقار فيصل ، ومن بعده إنهيار عقار جسر السويس،و وجد أن الإهمال جاء نتيجة لعدم الإلتزام باشتراطات البناء، إلى جانب تخصيص العقارات لأغراض غير مخصصة لها .

يتجاوز سعرها المليون جنيه.. كافيار الروسية تطلق إصدارات فاخرة من هواتف هواوي لأول مرة

تشتهر ماركة المجوهرات كافيار Caviar بإثراء الهواتف الذكية المتطورة من آيفون لآبل، وجلاكسي من سامسونج بأكثر المواد متانة وندرة، مثل الذهب والأحجار الكريمة، ولكن هذه المرة تتجه العلامة التجارية الفاخرة لتزيين هواتف عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، عن الخطة المالية للقلعة البيضاء التي سيتم الغعلان عنها خلال الثلاثة أشهر القادمة.

رفضت الزواج من باشا.. أهالي قرية جيهان السادات يكشفون أسرارا جديدة عنها.. فيديو

انتقل موقع “صدى البلد” إلى قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، مسقط رأس الراحلة جيهان السادات، بعد أن توفيت صباح اليوم .