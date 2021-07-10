"الفن الإسلامي".. من أكبر متاحف العالم ويحاكي حقبة هامة من تاريخ مصر.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا عن متحف الفن الإسلامي" ، والذي يروي بداخله تاريخ الحكم الإسلامي.

وجاء في التقرير أن متحف الفن الإسلامي يقع في منطقة " باب الخلق " ، وهو أحد معالم السياحة في القاهرة .

وأشار التقرير إلى أنه أكبر المتاحف الإسلامية في العالم ، والتي تحاكي حقبة الحكم الإسلامي في مصر .

ويضم المتحف حاليا بعد تجديده أكبر مجموعة للقطع الإسلامية ، من مختلف أنحاء العالم الإسلامي .

وبدأت فكرة تجميع وعرض التحف الإسلامية في عام 1880 ، وتم تأسس المتحف في عام 1902 .

شاهد.. متحف الفن الإسلامى يروى تاريخ الحكم الإسلامي

أستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا بعنوان، متحف الفن الإسلامى يروى تاريخ الحكم الإسلامي.

ووفقا للتقرير، يقع متحف الفن الإسلامي فى منطقة باب الخلق وهو أحد أهم معالم السياحة فى القاهرة.

ويعد متحف الفن الإسلامي من أكبر المتاحف الإسلامية فى العالم التى تحاكى حقبة الحكم الإسلامي لمصر، حيث يضم المتحف حاليا بعد تجديده أكبر مجموعة للقطع من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وبدأت فكرة تجميع وعرض التحف الإسلامية فى عام 1880 م ثم تم تأسيس مبنى المتحف فى عام 1902م، وكان قبل ذلك يسمى بدار الأثار العربية.

وثم سمي متحف الفن الإسلامي منذ عام 1952م، لأنه يضم تحف وقطع فنية صنعت فى عدد من البلاد الإسلامية، كما أنه يضم مجموعة نادرة من أدوات الفلك والهندسة والكيمياء والأدوات الجراحية التى كانت تستخدم فى العصور الإسلامية المزدهرة.

