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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اغتصاب وتحول جنسى.. محمد أمين يقارب على الانتهاء من فيلم المحكمة

محمد امين
محمد امين

قارب المخرج محمد أمين على الانتهاء من فيلمه الجديد “المحكمة” والذى يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم حيث يعتمد العمل على البطولة الجماعية. 

 

وقال محمد امين فى تصريح خاص : قاربت على الانتهاء من العمل بالكامل والذى يناقش عديد من القضايا الاجتماعية الشائكة والتى تمس المجتمع العربى ككل وليس المصرى فقط. 

 

واضاف محمد امين : العمل تدور احداثه فى يوم واحد وهو من تأليف احمد عبد الله ويناقش قضايا اجتماعية مثل الاغتصاب والتحول الجنسى والميراث أيضا كما يتطرق الى بعض مشاكر الاسرة. 

 

وفيلم المحكمة الذى يقوم باخراجه محمد امين يقوم ببطولته كل من غادة عادل وفتحى عبد الوهاب ومحمود عبد المغنى وجميلة عوض وكريم عفيفى واحمد داش ومحمد مهران وصلاح عبد الله ونجلاء بدر واحمد خالد صالح وتاليف أحمد عبد الله. 

فيلم التاريخ السرى لكوثر 

وينتظر المخرج محمد أمين عرض فيلمه الاخير “التاريخ السرى لكوثر” والذى تقوم ببطولته ليلى علوى وزينة ويعد الفيلم جاهزا للعرض خاصة بعد الانتهاء من كافة مراحلة. 

وفيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين. 

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

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محمد امين 

ويعد المخرج محمد امين أحد المخرجين الذين يتمتعون برؤية فنية مختلفة حيث يسعى دامئا لتقديم قضايا هادفة فى اعمال الفنية التى يشرع فى تنفيذها ولعل من ابرز اعماله “فبراير الاسود” و"فيلم ثقافى" و"أنا مش معاهم" و"ليلة سقوط بغداد" و"بنتين من مصر".  

وبرغم من قلة أعمال الفنية الا انه يسعى دائما لتقديم اعمال جيدة لتترك بصمة حقيقية فى مشواره الفنى حيث بدأ" محمد امين" كمخرج ومؤلف عام 2000 حاز على اعجاب النقاد والجماهير في وقت واحد، وذلك عن طريق فيلم "فيلم ثقافي " الذي قام ببطولته عدد من الوجوه الجديدة في ذلك الوقت مثل " احمد رزق" ،و"احمد عيد" ،و" فتحي عبدالوهاب " ثم قام بكتابة" ثم قام بكتابة السيناريو لفيلم " جاءنا البيان التالي " وفيلم " افريكانو"وهي افلام حققت نجاح جماهيري ،ولكن الظهور الثاني ل" محمد امين " كمخرج ومؤلف كان بعد خمس سنوات في عام 2005 من خلال فيلم " ليلة سقوط بغداد" بطولة " احمد عيد" ،و"حسن حسني"وهو الفيلم الذي كان مختلف على الاقل من وجهة نظر النقاد.   

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