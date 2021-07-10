ولادكم في عينينا.. محافظ الجيزة يدعو أولياء الأمور لعدم الزحام أمام اللجان

دعا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أولياء أمور الطلاب إلى عدم التواجد أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ومنع الزحام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات أمام اللجان.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الجيزة التفقدية اليوم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة ، بالمدرسة القومية الثانوية بحي العجوزة، يرافقه هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمد منصور وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلا: "متقلقوش واطمنوا ولادكم في عينينا.. وبلاش زحام قدام المدارس علشان سلامتكم وسلامتهم".

واكد المحافظ أنه تم تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 ألف و 923 طالبة وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط مؤكدًا علي توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والإحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان .

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار المحافظ إلى ان مديرية التربية والتعليم بالجيزة قامت بتجهيز 69 استراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان امتحانات الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.