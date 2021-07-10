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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مبهر .. شاهد إطلالة نسرين طافش في مهرجان كان السينمائي

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال تألقها في مهرجان كان السينمائي.

 

تفاصيل فستان نسرين طافش في مهرجان كان 

 

خطفت نسرين طافش الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة مبهرة و غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل للغاية من الخلف و قصير من الإمام و ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جذاب و جمع بين الغرابة و الأناقة أيضا.

حمل فستان نسرين طافش خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي توقيع ATELIER ZUHRA، أكملت إطلالتها بكلاتش سوارية صغير متناسق مع لون الفستان.

أما الناحية الجمالية،  أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مكرتكزا على الألوان الترابيةالهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

إطلالات نسرين طافش في رمضان 2021


اتسمت إطلالات نسرين طافش في رمضان 2021 بأنها جمعت بين الاحتشام والأناقة، حيث اعتمدت على التصميمات الجذابة و المصنوعة من الأقمشة المطرزة مما زاد من جاذبيتها ومنحها مظهرا مميزا.

وحرصت نسرين طافش على اقتناء العبايات ذات الألوان المبهجة مثل الفوشيا والأبيض والبيج، كما قامت بتنسيق الحقائب والأحذية الفخمة والإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نسرين طافش على خصلات الشعر المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا ومميزا ومتناسقا مع كل إطلالة ظهرت بها في رمضان 2021.

يذكر أن شاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.


وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

 


 

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