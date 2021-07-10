بوادر الانهيار.. السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع الكهرباء عن بيته

وصلت أزمة الكهرباء المتفاقمة في لبنان إلى السلك الدبلوماسي في البلاد، حيث أعلن السفير الياباني في بيروت انقطاع الكهرباء عن مقر إقامته؛ ما يؤشر إلى مستوى جديد في بلد يبدو على شفا الانهيار الاقتصادي.

وغرد السفير الياباني ”تاكيشي أوكوبو“ على حسابه في تويتر: ”الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي انقطعت منذ الصباح الباكر. قيل لي إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة. كل تفكيري منصب على جميع المستشفيات والعيادات“.

وتعصف بلبنان رياح أحد أعمق موجات الكساد في التاريخ الحديث، على حد وصف البنك الدولي. وفقدت الليرة أكثر من 90 % من قيمتها في أقل من عامين، وسقط أكثر من نصف السكان في براثن الفقر.

وأغلقت المحطتان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان، يوم الجمعة؛ ما أدى إلى إغراق معظم أنحاء البلاد في الظلام؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي شبه التام.

وأدى الإغلاق – الناجم عن نفاد الوقود في المحطتين – إلى تفاقم الأزمة، التي شهدت حصول الناس على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم.

وأدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبة دفع أجور موردي الطاقة في الخارج.

كما أضربت الصيدليات بسبب نقص الأدوية الناجم عن عدم دفع أجور المستوردين الأجانب.

وقالت شركة كهرباء لبنان (مؤسسة كهرباء لبنان)، إن محطتيها في دير عمار والزهراني – اللتين توفران معا حوالي 40% من الكهرباء في البلاد – أُغلقتا يوم الجمعة.

وأضافت في بيان، أن البنوك الأجنبية لم توافق بعد على المعاملات التي ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتفريغ شحنتي وقود تنتظران في الميناء منذ الأسبوع الماضي.

وفي تعليقات منفصلة، طلبت مؤسسة كهرباء لبنان في مدينة زحلة من السكان تقليص الاستهلاك، قائلة: "انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى".

وكانت المولدات الاحتياطية الخاصة هي الملاذ الوحيد للبنانيين، لكن ومع تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، تضاءلت كذلك إمدادات الطاقة، حيث توفر مؤسسة كهرباء لبنان الآن بضع ساعات فقط في اليوم.

وفي الوقت نفسه، يتم الآن إغلاق المولدات الخاصة لفترات طويلة كل يوم؛ للحفاظ على الوقود الشحيح.

وترفض السفن المحملة بالغاز تفريغ الوقود قبل تحويل الأموال إلى حسابات أصحابها بالدولار.