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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي والانتعاش

صدى البلد

قالت هالة  السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة.

 

وأضافت “السعيد”، في تصريحاتها، أن برنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبنى الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد قدرة الاقتصاد المصرى علي التعافي من آثار الجائحة، وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا. 

 

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، مشيرة إلى أن الدولة ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19".

 

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تلك الحزمة التنشيطية استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
 

جائحة كوفيد-19 الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى معدلات النمو وزيرة التخطيط

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