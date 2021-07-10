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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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امتحان اللغة العربية

إغماء وارتباك.. كابوس اللغة العربية يطارد طلاب الثانوية العامة 2021

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبدو أن أول أيام امتحانات الثانوية العامة لم يكن على ما يرام، فقد شهدت العديد من المحافظات بعض الوقائع صباح اليوم خلال امتحان اللغة العربية، وحدثت حالات إغماء لبعض الطالبات في عدة لجان مختلفة بأنحاء الجمهورية،في يوم صعب على أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة . 

تداول امتحان اللغة العربية

ورغم تحذيرات وزارة التربية التعليم، والتشديدات التي أجرتها لمنع تسريب الامتحانات، تم تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، على جروب على تطبيق " تليجرام" يضم ربع مليون شخص، بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان . 

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني  8  حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

صعوبة امتحان اللغة العربية 

وبعد ساعات من بدء الامتحان، وخروج طلاب الثانوية العامة، أجمع غالبية الطلاب على صعوبة امتحان اللغة العربية ، واشتكى بعضهم من ضيق وقت الامتحان وكثرة الأسئلة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، هاشتاج #الثانوية _العامة ،  بعد انتهاء امتحان اللغة العربية اليوم لطلاب الثانوية العامة، وجاءت ردود الأفعال على الهاشتاج متفاوتة بين صعوبة الامتحان وبين ضيق الوقت وعدم كفايته لحل 60 نقطة فى هذا الوقت .

حالات إغماء في لجان الثانوية العامة

شهدت عدة محافظات حالات إغماء عديدة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث تعرض طالبين لحالة إغماء أحدهما بمدرسة بكوم أمبو ، والآخر بمدرسة بكلابشة في أسوان . 

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات المرفق بتعرض الطالب عبد الرحمن .ص.س بمدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية بنين بكوم أمبو، لحالة إغماء وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى ، كما تم نقل الطالب محمد .ح.م بمدرسة كلابشة الثانوية، إلى مستشفى كوم أمبو المركزى بعد تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء أداء الامتحان اليوم ، وتم خروج الطالبان من المستشفى بعد تلقيهما للعلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتماثلهم للشفاء التام .

وتم نقل طالبتين بلجان الامتحانات في القليوبية، الى المستشفيات بعد شعورهم بالتعب اثناء فترة الامتحان، حيث تم نقل طالبة بلجنة مدرسة بهتيم الثانوية بنات بشبرا الخيمة تم نقلها الى مستشفى التامين الصحى بعد شعورها بالتعب داخل اللجنة ، كما تم نقل طالبة بلجنة مدرسة طحانوب الثانوية الى مستشفى شبين القناطر بعد شعورها بانهيار عصبى فور دخولها لجنة الامتحان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، برئاسة الدكتور أكرم حسن، إخطارا من غرفة عمليات إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور هانى همام مدير عام الاسعاف، بلاغا بإصابة طالب  في لجنة مدرسة أبو شقرة الثانوية بمركز طامية بمحافظة الفيوم داخل الامتحان بحالة انهيار عصبى  وهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وقالت غرفة العمليات، إن الطالب يدعى محمد مختار محمد عبد الله، بعد مرور ساعة ونصف من وقت الامتحان، فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة للقسم العلمى فى امتحان اللغة العربية، فوجئ المراقبون بأصابة الطالب بأنهيار عصبى وهبوط فى الدورة الدموية.

وأوضحت أن مسعف هيئة الاسعاف المصرية قدم الاسعافات الاولية اللازمة له، ونظرا لصعوبة حالته تم نقله الى مستشفى طامية المركزى  للعلاج ، ولم يستكمل امتحان اللغة العربية .

بيان وزراة التعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني عن ضبط عدد من أجهزة "التابلت" خارج "المنظومة المخصصة من الوزارة"، اليوم، خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن.س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.

وأكدت الوزارة أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة أو أي جهاز تم اختراقه وتهكيره أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.

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