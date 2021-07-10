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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 2.1 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الصحة فى السعودية اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.5 مليون جرعة، مشيرة إلى أن 2.1 مليون شخص تلقوا جرعتين.

وأكدت وزارة الصحة وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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من ولي العهد السعودي.. الرئيس التونسي يتلقى مكالمة هامة

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ولي العهد السعودي: المملكة مستعدة لمساعدة تونس لمواجهة كورونا

وتصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 305 إصابات جديدة، من إجمالي 1177 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 297 حالة، والمنطقة الشرقية 178 حالة، وعسير 96 حالة، والمدينة المنورة 59 حالة، وجازان 56 حالة، وحائل 48 حالة، والقصيم  43 حالة، ونجران 41 حالة، والحدود الشمالية 18 حالة، والباحة 17 حالة، وتبوك 14 حالة، والجوف 5 حالات.

كانت وزارة الصحة، قد ذكرت في وقت سابق أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

السعودية وزارة الصحة فى السعودية جرعات لقاح كورونا جرعتين الإجراءات الاحترازية لبس الكمامة منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا

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