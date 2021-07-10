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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماندو يحيى ذكرى رحيل عمه سامى العدل.. بهذه الكلمات

سامى العدل
سامى العدل

أحيا المخرج ماندو العدل، ذكرى رحيل عمه الفنان سامى العدل ونشر صورة له عبر حسابه بموقه فيسبوك.

 

وعلق ماندو العدل على الصورة: "ذكرى وفاة حبيبى .. الفاتحة من فضلكم".

وتحل اليوم، ذكرى رحيل الفنان سامي العدل، الذي توفي عام 2015 بعد صراع مع مرض القلب ظل على أثره لمدة شهر بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 

١-  سامي العدل، ولد في الثاني من شهر نوفمبر من عام 1946 في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وقرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1965.

٢- ينتمي إلى أسرة فنية فقد كان له هو وأشقاؤه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في إحياء التراث الفني من خلال أعمالهم الفنية سواء كان ذلك من خلال كتابة وتأليف أهم الموضوعات أم من خلال تصميمهم على تقديم أهم القضايا عبر شركة الإنتاج التي ساهموا في تأسيسها.


٣- بدأ العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم "كلمة شرف" الذي عرض في عام 1972 ليكون هذا العمل باكورة أعماله السينمائية.

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في ذكرى وفاته .. معلومات لا تعرفها عن المنتج سامي العدل

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هتفضل عايش في قلوبنا.. مدحت العدل يحيي ذكرى وفاة سامي العدل

٤- أسّس مع شقيقيه مدحت ومحمد شركة إنتاج للأعمال الفنية أطلقوا عليها شركة العدل جروب للإنتاج الفني، والتي كان لهذه الشركة الفضل في إنتاج أعمال فنية اعتبرت بحق من روائع الاعمال الفنية التي أثرت الإنتاج الفني المصري فقد كانت تلك الاعمال تختار الموضوعات الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري كما كان لها كبير الأثر في اكتشاف العديد من الوجوه أصحاب المواهب الحقيقية وتسليط الضوء علي مواهب هؤلاء الوجوه.

٥- شارك في بطولة 100 مسلسل تليفزيوني أبرزهم الداعية، قضية رأي عام، ريا وسكينة، سوق الخضار، ملفات سرية، ملك روحي، رمانة الميزان، و"هو وهي"، ومحمود المصري وحديث الصباح والمساء.

حب الخير

٦- تحدث عن أحلامه في أحد البرامج وقال ":أحلامي كتير أبسطها أن إحنا نحب بعض هبقي سعيد جدا لو تحقق هذا الحلم وهو طبعا حلم لم يتحقق أن الناس تحب الخير للناس ولنفسها وأحلامي اننا كلنا نشترك كمنتجين ونعمل سينما اللي المفروض تتعمل نساعد بعض وكنت بحلم اننا نعمل جمعية من ٥ أو ٦ منتجين يموله فيلم هذا الفيلم يطلع باسم سامي ونساعد بعض.

الفنان سامي العدل محمد العدل ماندوا العدل ذكرى رحيل سامى العدل سامي العدل

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