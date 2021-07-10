شريف رمزي وريهام أيمن يستمتعان بإجازة الصيف فى حمام السباحة

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة جمهورها بصور جديدة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن في الصور رفقة زوجها الفنان شريف رمزي، من داخل "حمام السباحة"، وعلقت: "راسين قلب واحد".



يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس من الفنان شريف رمزي.

أفضل قرار اتخذته

وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق ست سنوات على الأقل وعمر يذهب.. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط، أريد أن أقضي بقية حياتي معك.. أحبك".

كانت ريهام أيمن تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما “ليليا”.

في سياق آخر تعافت الفنانة ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.



ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".