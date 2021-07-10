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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيد رجب يحتفل بخطوبة ابنه... شاهد

صدى البلد

احتفل الفنان سيد رجب، بخطوبة ابنه في حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد من الأصدقاء.

 

ونشر سيد رجب، فيديو من الخطوبة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”، وعلق عليه قائلاً: “ابني وحبيبي وكل حاجة في الدنيا ديا”.

 

وكان الفنان سيد رجب، انضم لفيلم أحمد حلمي الجديد، الذي يحمل اسم “إكس” وهو اسم مؤقت للعمل لحين الاستقرار على الاسم النهائي.

 

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وقال خالد محمود الناقد الفني على خلفية استعداد الفنان أحمد حلمي لإصدار فيلم جديد، أن تكتم صناع الفيلم عن تفاصيله هو سلوك عام ينتهجه أحمد حلمي في جميع أفلامه، متابعا أنه دائما يرغب في أن تكون هناك لحظة اندهاش بالفيلم .

 

وأضاف خالد محمود، عبر "سكايب " لـ برنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية  "إكسترا نيوز"، أن أحمد حلمي، من الفنانين القلائل الذين لا يظهرون كثيرا في الإعلام ، ولا يفصح عن تفاصيل أعماله.

 

وأشار إلى أن الكوميديا المصرية تحتاج إلى أحمد حلمي، وهنيدي، ومحمد سعد، ليكملوا مسيرة الكوميديا المصرية ، من خلال أفلام اجتماعية كوميديا.

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سيد رجب الفنان سيد رجب أحمد حلمى خالد محمود هنيدي

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