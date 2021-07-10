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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. مصطفى محمد في تدريبات جالاتا سراي استعداد لمبارة آيندهوفن

مصطفي محمد
مصطفي محمد

شارك مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر المحترف فى جالاتا سراى التركى، متابعيه على موقع "إنستجرام" بأحدث صورة من التدريبات داخل تدريبات قبل مواجهة  آيندهوفن الهولندي، في دوري أبطال أوروبا.


وظهر مصطفى محمد فى الصورة باطلالة مبهجة، وما إن نشرها حتى تفاعل معه متابعوه بصورة كبيرة خلال التعليقات ممن راهنوا على تقديمه أداء مميزا خلال الموسم القادم.


 ومن المقرر أن يلتقي جالاتا سراي مع ايندهوفن في 21 يوليو المقبل على ملعب فيليبس، على أن تقام مباراة العودة في 28 من الشهر ذاته بتركيا.


كشف تقرير صحفي آخر تطورات، إصابة المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، المعار إلى نادي جالاتا سراي التركي، قبل مواجهة  آيندهوفن الهولندي، في دوري أبطال أوروبا.

إصابة

كان مصطفى محمد تعرض لإصابة قوية في الركبة، الأحد الماضي، خلال مشاركته مع جالاتا سراي  أمام نظيره دينامو بوخارست الروماني، فى أولى المباريات الودية، استعدادا للموسم الجديد.

 

وذكر صحيفة “ cumhuriyet”، أن مصطفى محمد بدأ بالركض على العشب، مع أخصائي العلاج الطبيعي.، استعدادا لمواجهة آيندهوفن.

 

يذكر أن جالاتا سراي رفض مؤخرا، انضمام مصطفى محمد إلى قائمة منتخب مصر لـ أولمبياد طوكيو.

 

استبعاد صلاح، ومصطفى محمد.. قائمة مصر لـ أولمبياد طوكيو:

وقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة في في أولمبياد طوكيو، التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم :"محمد الشناوي حارس الاهلي وأحمد حجازي اتحاد جدة السعودي ومحمود الونش نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك "، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.

وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد، بسبب رفض ليفربول وجالاتا سراي مشاركتهما في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.
 

 

 

 

 

 

مصطفي محمد جالاتا سراى التركى صورة تدريبات أيندهوفن

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