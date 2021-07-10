رئيس جامعة الأقصر يشهد تحكيم مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات تحكيم مشروعات التخرج للفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بأقسامها المختلفة.

استمع رئيس الجامعة لشرح من الطلبة حول المشروعات التي قاموا بتصميمها، بحضور كل من؛ الدكتور هشام المعداوي عميد الكلية، والدكتور صالح عبد المعطي، عضو مجلس الجامعة، والدكتور أحمد محيي حمزة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عرابي الأستاذ بالكلية، والدكتور أحمد جمال عيد أستاذ الجرافيك بالكلية.

وأشاد الدكتور محمد محجوب بمشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالكلية من أعمال فنية تتسم بروح الإبداع والابتكار لديهم.

حيث بلغ عدد مشاريع تخرج طلاب الفنون الجميلة 60مشروعًا بأقسام الجرافيك والتصوير والنحت، والديكور، من بينها مشروع ليلة حلم، مشروع حياة، تشتت، حمل كبير، نوباد نحمي تراثنا، الصراع، صناعة الفخار والخزف، بحيرة البجع، رحلة حياة.



وفي ختام جولته بالكلية، وجه رئيس جامعة الأقصر بإقامة معرض يضم أعمال الطلبة جميعا من خريجي الكلية، للاستفادة من إبداعاتهم ودعمهم بنشر أعمالهم في إطار رؤية الجامعة والكلية في نشر الوعي الفني والعلمي، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم ابنائها وتقديم يد العون لهم وتذليل العقبات للاستفادة من مواهبهم وتحفيزهم على مواصلة الإبداع.

عزوز يتفقد كليات الجامعة بطيبة

وكان قد أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية لتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، ومتابعة نسب الإنجاز.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال تجهيز كلية الطب والمعامل والمكاتب الإدارية وتركيب المكيفات، مشددا على مضاعفة العمل لافتتاح الكلية في الموعد المحدد لها.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية، موجها بتزويد العمالة مع توفير كل الدعم المادي للاسراع من وتيرة العمل، وافتتاح الكليتين في الموعد المحدد لهما.

كما حرص الدكتور محمد محجوب، على تفقد أعمال تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية بكلية السياحة والفنادق، مشيدا بالتقدم السريع في نسب تجهيز المراكز والتي ستكون نواة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية طبقا للمواصفات العالمية.

تأتي تلك الجولات في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية بمدينة طيبة أولا بأول، للوقوف على نسب التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.

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