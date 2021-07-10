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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لن نفرط في حصة مصر المائية.. كرم جبر : تعنت إثيوبيا سبب أزمة سد النهضة

كرم جبر
كرم جبر

 

قال كرم جبر  ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، إننا نثق في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف سد النهضة والقدرة على إدارة هذه الأزمة بما يحقق مصلحة مصر فى الحصول على حصتها من مياه النيل .


وأضاف " جبر " ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز والمذاع عبر فضائية النهار ،أن  التعاون والتناغم الشديد بين أجهزة الدولة فى ملف سد النهضة يظهر بوضوح فى اطار إستراتيجية عامة بالاضافة للدعم الكامل من الإعلام  لجهود الدولة المصرية فى ملف سد النهضة .

وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت الاجراءات المناسبة لاستهلاك المياه وإنتاجها من مصادر أخرى مما يجنب حصول أزمات فى البلاد سواء فى الوقت الراهن أو فى المستقبل مع الوضع فى الاعتبار اننا لن نفرط فى أى جزء من حصة مصر المائية ، مؤكدا أن الموقف المصرى يتسم بالثقة والهدوء فى ملف أزمة سد النهضة .


وأشار إلى أن تحركات الدولة المصرية فى أزمة سد النهضة ينبع من سياسة دولة عريقة وثقتها الكاملة فى الحصول على تحقيق مصالحها والتأكيد على أن الشعب الأثيوبى من حقهم انشاء السد وتوليد الكهرباء وتمنى الخير للجميع  وفى حال تعامل أثيوبيا بحسن نية مع مصر والسودان لا يتعارض ذلك مع بناء السد ولن يلحق أى ضرر بحصة مصر والسودان ولكن التعنت الأثيوبى هو الذى أدى لهذه الازمة .


وتابع أن  المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قام ب تنظيم 20 لقاء حول مناقشة أزمة سد النهضة وتشكيل لجنة للمتابعة من وزير الرى وامداد كافة الاعلاميين ب كافة الحقائق والمعلومات بشأن ملف سد النهضة .

يذكر أن  سامح شكرى وزير الخارجية، قد كشف خلال تصريحات تليفزيونية  سابقة ب أن  سبب تأكيد المندوب الروسي خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة على أن بلاده ترفض اى تهديدات بشأن القضية.

وأضاف  أن المسؤولين الإثيوبيين دائما ما يطلقون التهديدات مثل الملء الأحادى لـ سد النهضة،وحماية السد، وتشغيله منفردة.

وأوضح سامح شكرى، أن المندوب الروسى خلال كلمة باجتماع مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة كان يوجه حديثه إلى الجانب الأثيوبى.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من التصرفات الأحادية في الملء الثانى لسد النهضة.

وأكد سامح شكري، أن حديث وزير الرى الإثيوبى بمجلس الأمن هو تكرار إدعاء المظلومية.

 

كرم جبر سامح شكري الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والسودان وزير الري سد النهضة

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