رينو تسعى لإطلاق أيقونتها ميجان الكهربائية في معرض ميونخ .. صور

تسعى شركة رينو رائدة صناعة السيارات الفرنسية ، على تعزيز مفهوم السيارات الكهربائية، وذلك بعد أن كشفت عن النسخة ميجان E بإطلالة تحمل تلك القدرات، ضمن نموذج أولي ظهر مع بداية الشهر الماضي من العام الجاري 2021، بينما تعتزم رينو للإعلان عن سياراتها الجديدة صاحبة الأداء الكهربائي خلال فعاليات معرض ميونخ القادم.

تجهيزات السيارة رينو ميجان E الكهربائية

ظهرت السيارة رينو ميجان E الكهربائية خلال الصور المقدمة بإطلالة خارجية تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، مع مصابيح أمامية حادة و نحيفة، و مرايات جانبية كهربائية ذان شرائط LED، و عجلات رياضية تتخذ شكل النجمة، مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة الإطارات، بالإضافة إلى مصابيح خلفية متصلة، كما تحتوي من الداخل على شاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط و برامج الترفيه، إلى جانب لوحة العدادات التي تساعد قائد المركبة على العديد من تحديات الطريق، و يتوقع إضافة حزمة متطورة من وسائل الامن و السلامة و برامج المكابح العالية الأداء، مع باقة من وسائل عناصر التحكم و التي تعزز من قدرات السيارة.

القدرات الفنية لـ رينو ميجان E الكهربائية

على الرغم من عدم توافر الكثير من التفاصيل الخاصة بالسيارة، إلا انها قد كشفت في تقارير سابقة أن السيارة سوف تعتمد على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 215 حصان، بينما من المتوقع أن يقدر العزم الأقصى من الدوران نحو 300 نيوتن/متر، بينما يصل نطاق البطارية الكهربائية إلى 450 كيلومتر في الساعة خلال الشحنة الواحدة، حيث تتمتع بسعة تقدر بـ 60 كيلوواط في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية للسيارة سوق تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية أقل من 8 ثوان.