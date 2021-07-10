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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يوقع.. مفاجأة بشأن انتقال أوجستي بوش لـ النادي الأهلي

أوجستي بوش
أوجستي بوش

قال محمد يوسف وكيل أوجستي بوش مدرب سلة الزمالك السابق، إن المدير الفني السابق للأبيض، عتذر عن عدم الاستمرار في ميت عقبة.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أنه ليس الوكيل الأساسي لمدرب الزمالك السابق أوجستي بوش.

وتابع محمد يوسف :"لاأستطيع أن أجبر المدرب على التوقيع لأي ناد".

وأكد محمد يوسف أن لديه معلومات مؤكدة بعدم توقيع أوجستي بش للنادي الأهلي حتى الآن متابعا:" من المتوقع أن تحدث مفاوضات ولكن لم يتم التوقيع مع المارد الأحمر حتى الآن ".

وفي سياق متصل، سبق أن كشف مصدر خاص داخل الأهلي ان  مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حصل على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.

وكشف مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أن المدرب الإسباني وقع على عقد تدريب الأهلي لمدة موسمين بعد مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية ورفع العرض المقدم لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد الرسمي مع أوجستي بوش خلال ساعات ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عدم تجديد عقد البرتغالي ماريو بالما المدير الفني السابق للفريق بعدما انتهى عقده الذي وقعه الموسم الماضي.

ودخل أوجستي بوش، دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتولي المسئولية الفنية بعدما أعلن رحيله عن نادي الزمالك رسميًا، الخميس الماضي، بعدما ودع جماهير ولاعبى الفريق مساء أمس الخميس برسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله رسميا عن القلعة البيضاء .
أوجستي  بوش  ينشر رسالة خاصة عبر تويتر

ونشر أوجستى بوش رسالة خاصة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا: “ فى هذا اليوم قررت عدم تجديد عقدى مع الزمالك، لقد كان كابوسًا لموسم أنتهى بأفضل طريقة ممكنة” .

وأضاف : " سأحتفظ بأعظم الذكريات، وأوجه الشكر إلى حسين لبيب ولجنته التى بذلت كل جهد خلال الأسابيع الأخيرة بالنادى".

وتابع أوجستي  " أود أن أوجه الشكر والامتنان  للعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والمدربين، لالتزامهم وتركيزهم على الأهداف المشتركة وإنجاحها..  إلى جمهور الزمالك شكرا لدعمكم وحبكم" .

وأعلن الإسبانى أوجستي   بوش رحيله بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، متمنيا للزمالك كل التوفيق للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.


وكان أوجستي نجح فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى كرة السلة فى الزمالك ونجح فى الفوز بلقبي بطولة إفريقيا ودوري السوبر.

وكان البرتغالي ماريو بالما المدير الفني لفريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي  قد كشف عن مصيره من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وقال بالما في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أنه قرر الرحيل عن النادي الأهلي ومغادرة مصر عائدا إلى بلاده، مشيرا الي انه كان يتمني الاستمرار مع الفريق خلال الموسم القادم.

وأوضح ماريو بالما أن أسباب رحيله عن الأهلي مجهولة بالنسبة له، حيث لم يتحدث مع أحد من مجلس الإدارة حول تجديد تعاقده الذي انتهي منذ فترة مع تجاهل تام له خلال الفترة الماضية.

وأكد ماريو بالما أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله مع الفريق بالرحيل عن مصر يوم الثلاثاء المقبل، معربا عن حزنه الشديد من مغادرة الأهلي بهذه الطريقة واصفا إدارة الأهلي بغير الاحترافية.

وأشار ماريو بالما إلى أنه لا يعرف السبب الرئيسي وراء تعامل إدارة الأهلي معه بهذه الطريقة وتركه بدون التحدث معه او حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق او الرحيل عنه، ولذلك قرر البرتغالي الرحيل عن الفريق وعدم الاستمرار معه علي عكس رغبته

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