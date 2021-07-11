تعرف على موعد عرض مسرحية ألمظ وسي عبده في الإسكندرية

تعرض مسرحية ألمظ وسي عبده في مدينة الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبد الوهاب، وذلك بعد النجاح الذي حققه العمل خلال عرضه الاول على مسرح البالون.

وكان قد انضم الفنان هاني كمال إلى أسرة مسرحية "ألمظ وسي عبده" ليقدم خلال العمل أحد الأدوار الرئيسية خلال الموسم الثاني.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.



الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.