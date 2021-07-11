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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يهنئ شريف إكرامي بـ عيد ميلاده الـ 38 .. شاهد

صدى البلد

هنأ محمد مجدي أفشة لاعب النادى الاهلى ، شريف إكرامي حارس القلعة الحمراء السابق وبيراميدز الحالي ، بـ مناسبة عيد ميلاده  .

 

ونشر أفشة صورة تجمعه به عبر خاصية استورى بـ موقع "انستجرام" وكتب على الصورة " كل سنة وحضرتك طيب ياكابتن".

 

يحتفل اليوم شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد إكرامي الصغير في 10 يوليو عام 1983 في أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا والنادي الأهلي إكرامي الشحات، أحد أكبر الأسماء في هذا المركز في تاريخ مصر.


بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005 ، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.


وفي عام 2009 انتقل شريف إكرامي إلى صفوف فريق نادي فينورد الهولندي ، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادي الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادي الأهلي منذ عام 2010.


استمر شريف إكرامي في اللعب لصفوف النادي الأهلي لمدة 10 سنوات، حيث عاد إلى النادي الأهلي عام 2010 قادما من فريق الجونة، واستمر في صفوف الفريق الأحمر حتى عام 2020، حيث قرر وقتها شريف إكرامي الإنتقال إلى فريق بيراميدز.

حصد شريف إكرامي العديد من البطولات مع النادي الأهلي، ولقبه الجماهير بـ "وحش إفريقيا"،وتوج مع المارد الأحمر بـ 18 لقبن وهم: بطولة الدوري الممتاز 7 مرات،  ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة السوبر المحلي 5 مرات، والسوبر الإفريقي مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة.

موقف مشاركته مع بيراميدز
انتقل شريف إكرامي إلى فريق بيراميدز عام 2020، واستطاع المشاركة أساسيا في أول موسم له بالفريق، وقرر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز الإعتماد على أحمد الشناوي بدلا من شريف إكرامي في حراسة مرمى الفريق، ولكن أصيب الشناوي بقطع في الرباط الصليبي، ليعود شريف إكرامي مرة أخرى إلى المشاركة أساسيا في حراسة مرمى بيراميدز.   

 

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