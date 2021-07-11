مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 11 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها نهائي اليورو بين إنجلترا وإيطاليا.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2021 والقنوات الناقلة

إنجلترا × إيطاليا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1 Max

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي × مصر المقاصة – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.

موعد مباراة كندا ومارتينيك في الكأس الذهبية والقنوات الناقلة

كندا × مارتينيك – الساعة 12.30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD

موعد مباراة أمريكا وهايتي في الكأس الذهبية والقنوات الناقلة

أمريكا × هايتي – الساعة 2.30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD