مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 11 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها نهائي اليورو بين إنجلترا وإيطاليا.
موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2021 والقنوات الناقلة
إنجلترا × إيطاليا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1 Max
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأهلي × مصر المقاصة – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.
موعد مباراة كندا ومارتينيك في الكأس الذهبية والقنوات الناقلة
كندا × مارتينيك – الساعة 12.30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD
موعد مباراة أمريكا وهايتي في الكأس الذهبية والقنوات الناقلة
أمريكا × هايتي – الساعة 2.30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD