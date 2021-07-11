السعودية..هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، عسير، الباحة)، كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، ويشمل ذلك المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، ويستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة سبق أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.