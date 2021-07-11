عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية..هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على 3 مناطق

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، عسير، الباحة)، كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، ويشمل ذلك المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، ويستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة سبق أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

txt

مجلس الأعمال السعودي العماني يترجم الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة

txt

من ولي العهد السعودي.. الرئيس التونسي يتلقى مكالمة هامة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

السعودية هطول أمطار رعدية نجران عسير الباحة سحب رعدية مرتفعات مكة المكرمة

ترشيحاتنا

نهائي أمم أوروبا.. إنجلترا تسعى للقبها الأول أمام صلابة إيطاليا

حالة الطقس اليوم الأحد11-7-2021 فى مصر| شاهد

خبير روسي: سبب رئيسي في ظهور سلالات جديدة لـ فيروس كورونا

أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 11-7-2021

تقييد سيدة وتكميم فمها على متن طائرة .. لهذا السبب

عدينا الموجة الثالثة.. الصحة: كل اللقاحات المتوفرة آمنة وتؤدي دورها بشكل جيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

تنبيه عاجل من التعليم للجان امتحانات الثانوية العامة 2021

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ