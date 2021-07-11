عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. الأهلي يواجه المقاصة في البروفة الأخيرة قبل لقاء كايزر تشيفز

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر المقاصة، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على مصر المقاصة لتقليص فارق النقاط مع الزمالك متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

 

الأهلي يرغب أيضا في السفر إلى المغرب بمعنويات مرتفعة، لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، 17 يوليو الجاري.

 

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

 

 محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق مصر المقاصة في تحقيق إيجابية أمام الأهلي، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

 

يذكر أن مبارة الدور الأول، من مسابقة الدور الممتاز، انتهت بفوز الأهلي على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري الممتاز 48 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع بـ 37 نقطة.

الأهلى مصر المقاصة المقاصة الدوري الممتاز مسابقة الدوري الممتاز الأهلي ضد المقاصة

ترشيحاتنا

أسوأ مخاوف أمريكا تتحقق.. كوريا الشمالية والصين تتعهدان بمزيد من التعاون

أداء سلبي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

فضيحة إسبانية.. تاريخ إيطاليا في نهائيات أمم أوروبا

صراع الملايين.. القيمة التسويقية لـ إنجلترا وإيطاليا قبل موقعة نهائي يورو 2020

يورو 2020 .. مشوار ايطاليا وانجلترا في بطولة أمم أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

لا يحترم اتفاقه.. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ