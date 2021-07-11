الدوري الممتاز.. الأهلي يواجه المقاصة في البروفة الأخيرة قبل لقاء كايزر تشيفز

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر المقاصة، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على مصر المقاصة لتقليص فارق النقاط مع الزمالك متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

الأهلي يرغب أيضا في السفر إلى المغرب بمعنويات مرتفعة، لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، 17 يوليو الجاري.

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مصر المقاصة في تحقيق إيجابية أمام الأهلي، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

يذكر أن مبارة الدور الأول، من مسابقة الدور الممتاز، انتهت بفوز الأهلي على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري الممتاز 48 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع بـ 37 نقطة.