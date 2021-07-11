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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات مشددة.. دخول طلاب الثانوية العامة بالغردقة إلى لجان الامتحانات

الثانوية العامة الغردقة
الثانوية العامة الغردقة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، توافد طلاب وطالبات الشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة، لمنع دخول أى وسائل غش استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية، حيث قامت اللجان بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أى معادن أو أجهزة إلكترونية لدى الطلاب.

وسمحت اللجان للطلاب بدخول المدارس وبحوزتهم الكتاب المدرسى وأجهزة التابلت، فيما حذرت اللجان طلابها من إخفاء أي وسائل إلكترونية تساعد على الغش لعدم تعرض الطالب لعقوبة إلغاء الامتحانات سواء فى المادة التى سيؤديها اليوم أو العام كاملا أو الحرمان عامين من الاختبارات.

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وشهد لجان الامتحانات انتشار أمنى مكثف ووضع بوابات وتندات لخدمة الطلاب فى الطقس الحار خلال الدخول والخروج من اللجان، تحت إشراف اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، و اللواء خالد عبد الهادى مدير ادارةالبحث الجنائى ، وبمتابعة على مدار الساعة للتجهيزات.

كانت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنهت استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من تخطيط مداخل وأفنية مقار اللجان المخصصة للامتحانات، على مسافات متباينة يقف بها الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الامتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد. 

من جانبه، أشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: “2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين”.

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