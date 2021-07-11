يورو 2020 .. مشوار ايطاليا وانجلترا في بطولة أمم أوروبا

تتجه الأنظار نحو استاد ويمبلي المستضيف لنهائي بطولة كأس أمم أوروبا “ يورو 2020 ” بين منتخب إنجلترا ومنافسه منتخب إيطاليا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويسعي منتخب إنجلترا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه من بطولة كأس أمم أوروبا في حين يسعي منتخب إيطاليا لحصد اللقب الثاني.

ونعرض لكم مشوار إيطاليا وإنجلترا فى بطولة كأس أمم أوروبا “ يورو 2020 ” حتي النهائي :-

منتخب إيطاليا

حقق منتخب إيطاليا الفوز علي تركيا بنتيجة 3 أهداف دون رد في أفتتاح مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2020 " وبنفس النتيجة فاز الازوري علي منافسه سويسرا

وأختتم منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بالفوز علي منتخب ويلز بنتيجة هدف دون رد ليحتل صدارة الترتيب

في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 نجح منتخب ايطاليا في عبور النمسا بنتيجة هدفين مقابل هدف

وفي دور ربع النهائي حقق منتخب إيطاليا فوز صعب علي منافسه بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف

وفي نصف نهائي بطولة يورو 2020 تخطي منتخب إيطاليا منافسه إسبانيا بركلات الترجيح

منتخب إنجلترا



وصل منتخب إنجلترا الي نهائي بطولة كأس امم اوروبا يورو 2020 للمرة الاولي في تاريخه ويترقب التتويج الاول باللقب .

نجح منتخب إنجلترا في الفوز علي كرواتيا بنتيجة هدف دون رد في إفتتاح مرحلة المجموعات ثم تعادل الاسود الثلاثة أمام إسكوتلندا سلبيا في الجولة الثانية

وحصل منتخب انجلترا علي صدارة المجموعة بالفوز علي التشيك بنتيجة هدف دون رد

وحقق منتخب إنجلترا فوزا مثيرا علي منافسه المانيا في دور الـ 16 بـ بطولة كأس أمم أوروبا بنتيجة هدفين دون رد

وفي ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 صعق منتخب انجلترا منافسه أوكرانيا بأربعة أهداف نظيفة

كما نجح منتخب انجلترا في عبور الدانمارك بدور نصف النهائي بعد فوز مثير بنتيجة هدفين مقابل هدف .