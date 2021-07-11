رجال الأعمال المصريين الأفارقة: تعيين 9 مكاتب تمثيل للجمعية في 9 دول

قررت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، تعيين 9 ممثلين من أبناء القارة في دولهم، وذلك كمكاتب تمثيل متكاملة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة داخل دولهم وهي " غانا ، المغرب ، ليبيا ، جنوب أفريقيا ، نيجيريا ، السنغال ، غامبيا وكينيا".

وذلك في إطار العمل والنجاح المستمر لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، في قلب القارة الأفريقية ودعم تفعيل التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي مع رجال أعمال القارة.

من جانبه، صرح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، بأننا نعمل من خلال خطة طموحة لكي نصل خلال 3 سنوات من إنهاء مكاتب التمثيل للجمعية في كل دول القارة الأفريقية ، ويتم ذلك من خلال نظام متكامل يتم وضعه لمكتب التمثيل للقيام بكافة المهام المطلوبة لخدمة أعضاء الجمعية ويكون بمثابة حلقة الوصل مع رجال أعمال الدول النظيرة والجهات الحكومية ومنظمات الاعمال والمجتمع المدني داخل نفس الدول، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة وتنسيق رحلات العمل وتوفير المعلومات والدراسات المطلوبة لإنجاز الاعمال سواء التجارية أو الإقتصادية أو الاستثمارية داخل دول القارة.

وأكد الشرقاوي ، على شكره وتقديره وعرفانه لوزراة التجارة والصناعة وقطاع التمثيل التجاري ، وكذا وزارة الخارجية فيما يقدمونه من تعاون شديد وغير مسبوق في دعم أعمال الجمعية في القارة الأفريقية.

وصرح المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، بأننا نعمل جميعاً بالتعاون مع الأشقاء في القارة إيماناً بأن التجارة الدولية في القارة ومع القارة الأفريقية، هي التحدي الأكبر وهي النجاح والحل الغير تقليدي للتنمية التجارية بين دول القارة الأفريقية، وعلينا جميعاً الابتكار والتعاون بخطط وخطوات سابقة ناجزة لتحقيق اهداف الدولة المصرية الطموحة داخل دول القارة.

وشدد على ضرورة أن نقدم نحن جميعاً ما في وسعنا لإنجاح هذه المهمة وما يتطلبها من تطوير مستمر لمنشأتنا وآليات الانتاج وجودة التواصل لنحقق ما نرغبه ونصبوا اليه من أهداف القيادة المصرية.