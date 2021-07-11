محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير طريق خان أسوان وإنشاء ساحة إنتظار للسيارات

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق خان أسوان بطول 1000 متر وبعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة 7 مليون جنيه ، وهو الذى يشمل إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى للطريق لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية .

ويأتى ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات رصف الطرق الداخلية وأعمال التطوير والتجميل حيث رافق محافظ أسوان خلال الجولة أحمد شعبان نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة .

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وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإستكمال أعمال الأرصفة المدعمة بالبلدورات وبلاط الأنترلوك ، علاوة على أعمال الدهانات للأرصفة وساحة إنتظار السيارات لإضفاء اللمسة الجمالية على مدخل مدينة أسوان الشمالى وخاصة أن هذا الطريق الحيوى يشهد كثافة مرورية عالية ويربط جنوب وشرق المدينة بشمالها .

وكلف المحافظ مسئولي الطرق بتكثيف جهودها لرصف ورفع كفاءة الطرق الأخرى وخاصة طريق المنار / خريت بمركز نصر النوبة بطول ٥ كيلو متر وبتكلفة 9،2 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء مشروعات الرصف لخطة الطرق الداخلية بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة وبأطوال 35.5 كم تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات وبما يحقق السيولة المرورية المطلوبة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية مع إنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بلجان مدرسة أسوان الثانوية للبنات والتي تضم 153 طالبة موزعين على 11 لجنة ، وأيضاً مدرسة العقاد الثانوية العسكرية للبنين التي تضم 204 طالب وطالبة موزعين على 16 لجنة .

حيث اطمئن المحافظ على سير العملية الإمتحانية و التي ستستمر حتى 5 أغسطس القادم داخل 30 لجنة امتحانية لـ 6812 طالب وطالبة .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب والطالبات لأداء الأمتحانات بكل سهولة ويسر وبث روح الطمأنينة لديهم ، بجانب أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تركيب المظلات وتمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان وتوفير المياه المثلجة والمبردات ووسائل التهوية المختلفة ، فضلاً عن جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين لإستضافتهم وتقديم كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم .

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