الأهلي يسعي لتوجيه رسالة تحذير لـ "كايزر تشيفز" من خلال مصر المقاصة

يستضيف ستاد الجيش بالسويس، مباراة مصر المقاصة وضيفها النادي الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من بطولة الدورى الممتاز .

وتقام مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في السابعة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق الكواليني.

ويدير لقاء مصر المقاصة والأهلي، تحكيما محمود عاشور بمساعدة أحمد نوفل وعماد العقاد حكما راية ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا بينما يتواجد الثنائي طارق مجدى وعاطف حسين علي تقنية الفيديو"VAR ".

ويسعي مصر المقاصة بقيادة مدربة محمد عبدالجليل لتحقيق نتيجة ايجابية أمام بطل إفريقيا لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز .

وكان أخر فوزه حققه فريق مصر المقاصة منذ 3 جولات أمام غزل المحلة وتلقي هزيمة امام الاتحاد السكندري والزمالك وتعادل أمام وادي دجلة.

وكان فريق مصر المقاصة خرج من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة هدفين دون رد في ربع النهائي.

ويعول مصر المقاصة علي مهاجم الفريق باسم مرسي الذي حقق ثلاث انتصارات سابقة حينما كان لاعبا في الزمالك اثنين منهم في كأس مصر ومباراة السوبر المصري بركلات الترجيح.

وسجل باسم مرسي 6 أهداف في شباك النادي الاهلي حينما كان لاعبا في الزمالك وذلك خلال بطولة كأس مصر واثنين فقط بالدورى حينما كان لاعبا بالانتاج الحربي .

وفشل باسم مرسي في تحقيق أى فوز علي الأهلي في بطولة الدورى وذلك خلال 10 مواجهات خسر 7 منها وتعادل في 3 فقط .

ترتيب مصر المقاصة

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من 27 مباراة حيث حقق الفوز في 10 وتعادل 7 وخسر 10 لقاءات.

تشكيل مصر المقاصة المتوقع :

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمد الدسوقي – أحمد مودي – أحمد صبيحة – فارس طارق.

خط الوسط: شيميلس بيكيلي – هشام محمد – سعيد الونش.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – باسم مرسي – عبدالله مجدي.

علي الجانب الآخر يدخل الأهلي تحت قيادة مدربة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طامح لتوجيه رسالة قوية لـ فريق كايزر تشيفز قبل نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا المرتقب.

وتعد مباراة مصر المقاصة البروفة الأخيرة للأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز المرتقب.

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز وتقليل الفارق مع الزمالك متصدر الدورى الممتاز في الوقت الحالي.

ترتيب الاهلي في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة حيث حقق الفوز في 14 لقاء وخسر 2 وتعادل في 6 بينما يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة حيث حقق الفوز في 18 مباراة وخسر 2 وتعادل في 7 مواجهات.

الأهلي يطمح لتحقيق كافة البطولات المحلية والافريقية الموسم الحالي كما نجح في ذلك الموسم الماضي حينما حقق لقب بطولة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر وبطولة دورى أبطال إفريقيا وبطولة السوبر الافريقي وبرونزية كأٍس العالم للأندية ولم تقام بطولة السوبر المحلى.

ونجح الاهلي في الوصول الي نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ليواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت 17-1 في تمام التاسعة مساءا بالمغرب.

وكان المارد الاحمر نجح في السيطرة علي قارة إفريقيا الموسم الماضي وتوج بالقب التاسع من بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي غريمة التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

مشوار الاهلي الموسم الحالي :

خسر النادي الاهلي في مباراتين فقط ببطولة الدورى الممتاز الاولي أمام سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف والثانية أمام غزل المحلة بهدف دون رد.

وتعادل الاهلي أمام وادي دجلة والبنك الاهلي وبيراميدز سلبيا ثم تعادل مع الجونة 1-1 وتعادل مع الزمالك 1-1 وتعادل مع بيراميدز 2-2.

تشكيل الاهلي المتوقع :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون- أيمن أشرف- علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات- محمد مجدي أفشة- جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي هو بطل الدورى الممتاز الموسم الماضي والاكثر فوزا باللقب برصيد 42 خلفة الزمالك بـ 12 لقب أخرها موسم 2014-2015 .