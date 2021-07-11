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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد حقيقة "سيلفي البابل شيت" المتداولة عبر السوشيال ميديا

سيلفي البابل شيت
سيلفي البابل شيت

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لصورة لطلاب الثانوية العامة وهم يلتقطون سيلفي  مع “الامتحان والبابل شيت” ، وزعم ناشر الصورة أنها صورة من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم اثناء سير امتحان اللغة العربية ، في تحدي لاجراءات التعليم لمنع دخول الموبايل في اللجان.

وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للوقوف على صحة هذه الصورة .

وقال وزير التربية والتعليم : هذه الصورة لم يتم إلتقاطها اليوم الاحد في اي من لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية ، ولكنها صورة قديمة تم إلتقاطها خلال امتحانات الثانوية العامة “التجريبية” التي تم اجراؤها خلال شهر يونيو الماضي.

وناشد وزير التربية والتعليم والتعليم ، الرأي العام بعدم الانسياق وراء أي من الاخبار والصور التي تحاول اثارة الجدل عبر السوشيال ميديا طوال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بشكل رائع ، أفضل من الاعوام الماضية بشكل ملحوظ ، مشيراً إلى أن الوزارة تحكم سيطرتها على جميع اللجان ونجحت في الحد من محاولات الغش بشكل لافت للانتباه .

جدير بالذكر أنه كان قد أدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 «الشعبة الأدبية» امتحان اللغة العربية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألفا و145 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) ، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية. 

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

إجراءات احترازية

حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحضر طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاثة هي:

  • المرة الاولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان
  • المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
  • المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
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