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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تخسر 2.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

 

وكشفت مؤشرات البورصة المصرية ، ميل تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع مقابل مشتريات المستثمرين العرب، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه كسجلا مستوى 655.214 مليار جنيه.

 

وشهدت مؤشرات البورصة تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 10153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12502 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3957 نقطة.

 

وشهدت البورصة المصرية ، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة.

 

وأوضحت البورصة المصرية هبوط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.

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أداء سلبي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد

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