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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حل سحري لعلاج اثار حبوب الشباب والبقع الداكنة

اثار حبوب الشباب
اثار حبوب الشباب

يعد ماسك الزبادي والزنجبيل شديد الفعالية لعلاج اثار الحبوب والبقع الداكنة بشكل سريع وتحسين صحة البشرة ومكوناته بسيطة ورخيصة.

 

طريقة عمل ماسك الزبادي لعلاج اثار حبوب الشباب والبقع الداكنة على الوجه وفقا لما جاء في موقع “ boldsky” .

 

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مكونات ماسك الزبادي والزنجبيل:

 

2-3 ملاعق كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور 

 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 

بضع قطرات عصير الليمون الطازج 

 

طريقة استخدام ماسك الزبادي لعلاج اثار حبوب  

 

اخلطي الزنجبيل المبشور واللبن وزيت الزيتون وأخيراً بضع قطرات من عصير الليمون. 

 

ضعي طبقة متساوية من ماسك الزبادى والزنجبيل على بشرة نظيفة ورقبة وانتظر حتى يجف.

 

 اغسلي وجهك في وقت لاحق بالماء الدافئ و يمكنك وضع هذا القناع مرتين في الأسبوع لنتائج أفضل.

ماسك الزبادي البقع الداكنة صحة البشرة اثار الحبوب ماسك الزبادي والزنجبيل

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