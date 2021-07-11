وزارة الصحة السعودية: نحن في الأشواط النهائية للتحكم في جائحة كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد خالد العبد العالي، إن المملكة قطعت أشواطا نهائية مع جائحة كورونا في ظل توفر اللقاحات المضادة للفيروس والإقبال المبشر عليها.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية أن السلطات الصحية في السعودية تقترب من تسجيل 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا والآن تم الانطلاق في إعطاء الجرعة الثانية، وسط إقبال جيد جدا.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار ابتداء من اليوم الأحد.

وجاء في تغريدة للوزارة على حسابها في موقع "تويتر": "الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت منتصف ابريل الماضي تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الجرعة الأولى، وذلك لإتاحة المجال أمام تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وفي 7 يوليو الحالي، أعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، قال لقناة "العربية" الشهر الماضي: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

كما أتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.