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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمعان برؤساء المصالح الحكومية لبحث آليات تكثيف الحملات الرقابية

محافظ الغربية ورئيس
محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، مساء اليوم،  اجتماعاً موسعاً بجميع مديري المديريات والشركات ورؤساء الأحياء والمدن بنطاق المحافظة، وذلك لمناقشة آليات تكثيف الحملات الرقابية على جميع المصالح والهيئات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

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وخلال الاجتماع ، أكد رئيس هيئة الرقابة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات بالتعاون بين الهيئة والمحافظة، حيث سيتم تنفيذ حملة أسبوعية بشكل مستمر بحضور ممثلي كافة المصالح الحكومية، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية.

كما شدد المحافظ ورئيس الهيئة على ضرورة التفتيش على جميع القطاعات وعلى رأسها قطاعات ( الصحة، التربية والتعليم، التأمينات، البريد، الشهر العقاري، شرطة المرور، شرطة المرافق، المجازر، الصرف الصناعي للمصانع، محطات الوقود، وحدات الإدارة المحلية، أعمال الرصف) وغيرها من المهام الواقعة في نطاق اختصاص كل جهة.

محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمعان برؤساء المصالح الحكومية لبحث آ

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محافظ الغربية الرقابة الإدارية المصالح الحكومية لبحث أليات تكليفات

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