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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: لقاحات كورونا تحمى من الإصابة الشديدة بنسبة 90%

صدى البلد

قال  الدكتور أحمد المشتت استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن،أن الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور دلتا  تتضاعف كل 10 ايام.

وأوضح أحمد المشتت استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز" ، أن الإصابات فى بريطانيا يوم الجمعة وصلت لـ 30 ألف إصابة، لكن الاخبار الجديدة، أن العدد الزائد فى الاصابات لا يوازيه عدد الذين يحتاجون العزل بالمستشفيات.

وتابع استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، أن بريطانيا قامت بتطعيم 90% من البالغين تلقوا بجرعة واحدة، و 65% من البالغين تلقوا التلقيح بجرعتين، لذا هناك جدار مناعى قوى ضد الاصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور دلتا.

وأكد استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، أن تلقى لقاحات فيروس كورونا يحمى من الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 90%.

وزير بريطاني يزف نبأ سارا بشأن قيود فيروس كورونا

قال وزير التطعيمات البريطاني نظيم الزهاوي، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة المتحدة واثقة من أن خطط رفع مجموعة من قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ستمضي قدمًا في 19 يوليو في إنجلترا، لكن من المتوقع ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تفاصيل مقترحات، لإلغاء سلسلة من القواعد المتعلقة بارتداء الأقنعة والتواصل الاجتماعي وتعليمات العمل من المنزل. ومن المتوقع أن يعطي الضوء الأخضر لها يوم الاثنين.

وأعرب بعض العلماء عن قلقهم من أن الحكومة ستمضي قدمًا في رفع القيود حتى مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وجادلت الحكومة بأن المعدل المرتفع للتطعيمات في بريطانيا يعني أن الصلة بين العدوى والأمراض الخطيرة/الوفاة قد تم كسرها إلى حد كبير.

وقال نظيم الزهاوي، "أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدما إلى الخطوة الرابعة، ومن المهم أن نظل حذرين، وسنوضح الإرشادات التي سنضعها غدًا، بما في ذلك الإرشادات المهمة عن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة".

وتشير البيانات الإكلينيكية الواقعية إلى أن فترة الثمانية أسابيع في الواقع توفر تحصينًا إضافيًا من حيث الحماية بالجرعتين أفضل بكثير من تقصير تلك الفترة الزمنية أكثر من ذلك.

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